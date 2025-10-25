Що не так з мобілізацією
Суспільство Війна

Унаслідок обстрілів Синельниківщини загинув рятувальник, – ДСНС

Ще один працівник ДСНС зазнав поранень.

Унаслідок обстрілів Синельниківщини загинув рятувальник, – ДСНС
Фото: ДСНС України

Унаслідок російського повторного ракетного удару по Петропавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини загинув рятувальник, ще одного поранено. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"Загинула жінка, ще семеро людей дістали поранення. Пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини", – зазначають у ДСНС.

На Покровську територіальну громаду ворог скерував дрони-камікадзе. Внаслідок влучання зруйновано житловий будинок і виникла пожежа.  Крім того, під час артилерійського обстрілу Нікополя зайнявся гараж із автомобілем усередині.
