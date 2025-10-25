У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
ГоловнаСуспільствоЖиття

У ніч на неділю Україна перейде на зимовий час

Гаджети перейдуть на зимовий час автоматично.

У ніч на неділю Україна перейде на зимовий час
Фото: pixabay

У ніч на неділю, 26 жовтня, о 4:00 годинники переведуть на годину назад. Україна перейде з літнього часу на зимовий.

Ця щорічна зміна означає темніші вечори і зміщення часового поясу країни, що дасть додаткову годину сну.

Таке переведення годинників переміщує сонячне світло на годину з вечора на ранок, оскільки сходити і заходити сонце буде на годину раніше.

Дебати про доречність такого переведення тривають не один рік по всьому світу. Наприклад, понад половина (55%) українців хотіла б припинити переводити годинники на зимовий і літній час, 39% проти цього. 

Рада навіть ухвалила відповідний законопроєкт, однак його досі так і не підписав президент.  

Докладніше про це читайте в матеріалі LB “Переведення годинників на зимовий час: як впливає на здоров'я і що зробити для легшої адаптації”
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies