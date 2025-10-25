У ніч на неділю Україна перейде на зимовий час

У ніч на неділю, 26 жовтня, о 4:00 годинники переведуть на годину назад. Україна перейде з літнього часу на зимовий.

Ця щорічна зміна означає темніші вечори і зміщення часового поясу країни, що дасть додаткову годину сну.

Таке переведення годинників переміщує сонячне світло на годину з вечора на ранок, оскільки сходити і заходити сонце буде на годину раніше.

Дебати про доречність такого переведення тривають не один рік по всьому світу. Наприклад, понад половина (55%) українців хотіла б припинити переводити годинники на зимовий і літній час, 39% проти цього.

Рада навіть ухвалила відповідний законопроєкт, однак його досі так і не підписав президент.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB “Переведення годинників на зимовий час: як впливає на здоров'я і що зробити для легшої адаптації”.