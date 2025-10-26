Росіяни атакували Лобанівку на Харківщині

Російські окупанти атакували село Лобанівка Херсонської області. Унаслідок атаки виникла пожежа у приватному будинку.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
"Близко 14:00 росіяни вдарили по селу Лобанівка. У результаті "прильоту" спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила", — ідеться у повідомленні.
За попередніми даними, удар завдали безпілотником, тип якого наразі встановлюється.
- Російські окупанти вдарили по селу Подоли та Старовірівка Куп'янського району Харківщини. Загинула літня жінка.