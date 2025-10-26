Росіяни атакували Лобанівку на Харківщині

Російські окупанти атакували село Лобанівка Херсонської області. Унаслідок атаки виникла пожежа у приватному будинку.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Близко 14:00 росіяни вдарили по селу Лобанівка. У результаті "прильоту" спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила", — ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, удар завдали безпілотником, тип якого наразі встановлюється.