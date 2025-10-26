Росіяни вдарили по Куп'янщині, є загибла серед цивільних

Російські окупанти вдарили по селу Подоли та Старовірівка Куп'янського району Харківщини. Загинула літня жінка.
Про це повідомляє начальник Куп'янської райадміністрації Андрій Канашевич.
О 10:00 26 жовтня росіяни обстріляли село Подоли Куп'янського району. Внаслідок влучання загинула 57-річна жінка. Зайнялася пожежа в будинку.
Також о 08:45 за межами Старовірівки в Шевченківській громаді було влучання чотирьох російських КАБів. Інформацію щодо руйнувань уточнюють, дані про постраждалих чи загиблих не надходили.
- Протягом минулої доби російські війська продовжували атакувати Харків та населені пункти області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще семеро дістали поранення, серед них — двоє дітей.