Росіяни вдарили по Куп'янщині, є загибла серед цивільних

Російські окупанти вдарили по селу Подоли та Старовірівка Куп'янського району Харківщини. Загинула літня жінка.

Про це повідомляє начальник Куп'янської райадміністрації Андрій Канашевич.

О 10:00 26 жовтня росіяни обстріляли село Подоли Куп'янського району. Внаслідок влучання загинула 57-річна жінка. Зайнялася пожежа в будинку.

Також о 08:45 за межами Старовірівки в Шевченківській громаді було влучання чотирьох російських КАБів. Інформацію щодо руйнувань уточнюють, дані про постраждалих чи загиблих не надходили.