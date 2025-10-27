На Сумщині через агресію РФ загинула людина, поранені – 15. Постраждали діти

Упродовж минулої доби у Сумській області від російських атаки загинула людина, поранені – 15. Постраждали діти.
Про це повідомили у обласній поліції.
"Минулої доби війська рф продовжували масовані обстріли території Сумської області. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики", – зазначили там.
Унаслідок атак загинув 69-річний чоловік, ще пʼятнадцять людей отримали поранення, серед них діти віком 8 і 15 років. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, транспортні засоби, будівлі комунальних підприємств, а також об’єкти соціальної та житлової інфраструктури.
Найбільших втрат завдав удар по маршрутному автобусу у Постольному, який був знищений вогнем. Саме серед його пасажирів є загиблий і 13 поранених. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілів у Білопільській громаді та одна – у Сумах.
За всіма фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
- Вчора російський дрон влучив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади, що на Сумщині.