На Сумщині через агресію РФ загинула людина, поранені – 15. Постраждали діти

Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, транспортні засоби, будівлі комунальних підприємств, а також об’єкти соціальної та житлової інфраструктури. 

Наслідки російського удару
Фото: Поліція Сумщини

Упродовж минулої доби у Сумській області від російських атаки загинула людина, поранені – 15. Постраждали діти.

Про це повідомили у обласній поліції. 

"Минулої доби війська рф продовжували масовані обстріли території Сумської області. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики", – зазначили там. 

Унаслідок атак загинув 69-річний чоловік, ще пʼятнадцять людей отримали поранення, серед них діти віком 8 і 15 років. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, транспортні засоби, будівлі комунальних підприємств, а також об’єкти соціальної та житлової інфраструктури. 

Найбільших втрат завдав удар по маршрутному автобусу у Постольному, який був знищений вогнем. Саме серед його пасажирів є загиблий і 13 поранених. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілів у Білопільській громаді та одна – у Сумах.

За всіма фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

  • Вчора російський дрон влучив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади, що на Сумщині.
