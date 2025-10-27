Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Суспільство Війна

МВС: на Донеччині з-під обстрілів потрібно евакуювати ще 745 неповнолітніх

Найбільше неповнолітніх треба евакуювати з Дружківки.

Поліцейські підрозділу “Білий янгол” евакуювали з Донеччини чотирьох цивільних
Фото: Скріншот з відео

Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв розповів про ситуацію з евакуацією неповнолітніх з Донецької області, повідомив Укрінформ.

“Щодо обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб, то вже завершилися такі заходи у Харківській і Дніпропетровській областях. Наразі обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб триває у Донецькій області, де нам необхідно ще евакуювати 745 дітей, найбільше - з Дружківки”, - сказав він.

Олексій Сергєєв нагадав, що наразі евакуація триває в шести областях України. 

Заступник міністра внутрішніх справ також наголосив на тому, що літні люди не бажають покидати свої домівки.
