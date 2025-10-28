В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Міноборони запустило базовий навчальний курс із бойової системи Delta в Армія+

Курс дає стартові знання роботи в бойовій екосистемі. 

бойова система Delta
Фото: Міноборони

Міністерство оборони запустило базовий навчальний курс із бойової системи Delta. 

Як зазначає оборонне відомство, курс доступний в застосунку Армія+ і дає стартові знання роботи в бойовій екосистемі, яка допомагає Cилам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів.

Курс знайомить військових із принципами роботи в Delta, дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосовувати систему під час виконання завдань.

Серед тем курсу – робота з картами в Delta Monitor, аналіз місцевості, планування місій БпЛА у Mission Control, робота з цілями у Target Hub, відеоаналіз бою у Vezha, а також основи безпечної комунікації за допомогою Nextcloud.

«Delta збирає й аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидше й узгоджено. Навчання через Армія+ дозволить тисячам військових швидко опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою», – зазначив заступник міністра оборони Юрій Мироненко.

Курс складається з 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі Delta. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.

Сьогодні в Армія+ доступно 16 навчальних курсів, і вже понад 140 000 військових проходять навчання у застосунку, підвищуючи свої професійні та особисті навички.
