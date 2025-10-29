29 жовтня уранці російські війська завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Херсоні. Ворог точно знав, куди спрямовує зброю — це був свідомий обстріл медичного закладу, де перебували діти та лікарі, наголосив президент Володимир Зеленський.
"Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися. Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом", — зазначає глава держави.
На момент російського удару у лікарні були близько сотні людей, і "Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень".
"Зараз Росія – найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує цю свою терористичну війну, але й старається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість закінчити війну. Росія свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля, дискредитує тих, хто допомагає в захисті життя, намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб ускладнити європейцям можливості допомагати Україні", — наголошує Президент.
Попри зусилля США, росіяни тільки збільшують масштаб ударів. "Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили. Зараз був правильний крок Америки – вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо".
"Дякую всім, хто допомагає Україні вистояти і боротися проти терору", — наголосив Президент.
- 29 жовтня, близько 09.20 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли заклад охорони здоров’я у Дніпровському районі Херсона.
- За попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.