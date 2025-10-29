29 жовтня уранці російські війська завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Херсоні. Ворог точно знав, куди спрямовує зброю — це був свідомий обстріл медичного закладу, де перебували діти та лікарі, наголосив президент Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський/Facebook

"Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися. Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом", — зазначає глава держави.

Фото: Володимир Зеленський/Facebook

На момент російського удару у лікарні були близько сотні людей, і "Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень".

"Зараз Росія – найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує цю свою терористичну війну, але й старається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість закінчити війну. Росія свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля, дискредитує тих, хто допомагає в захисті життя, намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб ускладнити європейцям можливості допомагати Україні", — наголошує Президент.

Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Попри зусилля США, росіяни тільки збільшують масштаб ударів. "Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили. Зараз був правильний крок Америки – вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо".

"Дякую всім, хто допомагає Україні вистояти і боротися проти терору", — наголосив Президент.