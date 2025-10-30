Мовний омбудсман: Україномовний контент має бути високоякісним, а не лише "для заповнення ефіру"

"Боротьба ідентичностей має бути на сьогодні не останнім, це питання нашого виживання".

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що україномовний контент має бути високоякісним, а не лише для того, "щоб заповнити ефір".

Про це вона сказала на форумі "Українська – мова сильних", передає "Інтерфакс-Україна".

"Боротьба ідентичностей має бути на сьогодні не останнім, це питання нашого виживання. Що має робити держава? Дбати про національну культуру, про україномовний культурний продукт. Але не просто, щоб заповнити ефір, це має бути високоякісний україномовний продукт, сповнений ідеології", - наголосила вона.

Івановська також зазначила, що над цим мають працювати не лише діячі культури, але й залучатися наукові дослідження соціолінгвістів і нейролінгвістів.

Раніше генеральний директор StarLihgtMedia Олександр Богуцький заявив, що не бачить інтересу до української мови від державних чиновників. А на думку генерального директора "1+1 media" Ярослава Пахольчука, Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за один рік.