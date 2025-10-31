Правоохоронці затримали жінку за підозрою у коригуванні атак росіян по енергооб'єктах Вінниччини

Контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією затримала 46-річну мешканку Вінницької області, підозрювану у співпраці з ФСБ Росії.

За даними слідства, жінка збирала інформацію про енергетичні об’єкти регіону, зокрема ті, що забезпечують електро- та теплопостачання. Вона фотографувала інфраструктуру і передавала знімки з координатами своєму кураторові через месенджер.

Затримання відбулося під час обходу території одного з енергооб’єктів, де вона намагалася визначити його технічний стан. Слідчі також встановили, що після чергових російських обстрілів вона мала виїхати до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ударів.

Жінці повідомлено про підозру за статтею 111, частина 2 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.