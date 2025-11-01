Генштаб: на фронті зафіксовано 157 боєзіткнень, майже третина усіх боїв — на Покровському напрямку

Розпочалася 1347-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Генштаб ЗСУ інформує про ситуацію на фронті упродовж минулої доби.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Солодке, Зелений Гай, Рівнопілля, Яблукове Запорізької області; Микільське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб та три інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 26 керованих авіабомб, здійснив 171 обстріл, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських Хуторів, Дворічанського й Колодязного.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили 11 атак противника у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення — противник намагався просунутися у районах Новоандріївки та Кам’янського.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 900 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 349 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 58 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.