Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів ворогом Дніпропетровщини є загиблі та поранені (доповнено)

Серед іншого, є пошкодження інфраструктури.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів ворогом Дніпропетровщини є загиблі та поранені (доповнено)
Фото: телеграм / Владислав Гайваненко

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 1 листопада є загиблі та поранені.

Про це повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

Ввечері агресор атакував Самарівський район. Виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені. Деталі уточнюються.

Протягом дня від ворожих ударів FPV-дронами та артилерією потерпала Нікопольщина. А саме – райцентр,  Марганецька,  Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

На жаль, є загиблий. Окрім жінки, постраждав ще 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені 2 приватні будинки. Понівечені 2 авто, ще одне – знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується.

По Петропавлівській громаді та Шахтарському Синельниківського району російська армія вдарила БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.

Доповнено. Згодом ДСНС повідомила подробиці атак на Дніпропетровщину: 

У Марганці загинув чоловік. Ще один чоловік та жінка отримали травми.

Через атаку FPV-дроном у Нікополі зайнялась будівля — вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 кв.м.

Увечері росіяни атакували Самарівський район: зайнявся магазин, пожежу ліквідовують вогнеборці. Внаслідок цього удару також є загиблі та травмовані.

У Шахтарській та Петропавлівській громаді Синельниківського району внаслідок атаки дронів пошкоджена інфраструктура.
