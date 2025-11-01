Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 1 листопада є загиблі та поранені.

Про це повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Ввечері агресор атакував Самарівський район. Виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені. Деталі уточнюються.

Протягом дня від ворожих ударів FPV-дронами та артилерією потерпала Нікопольщина. А саме – райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

На жаль, є загиблий. Окрім жінки, постраждав ще 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені 2 приватні будинки. Понівечені 2 авто, ще одне – знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується.

По Петропавлівській громаді та Шахтарському Синельниківського району російська армія вдарила БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.

Доповнено. Згодом ДСНС повідомила подробиці атак на Дніпропетровщину:

У Марганці загинув чоловік. Ще один чоловік та жінка отримали травми.

Через атаку FPV-дроном у Нікополі зайнялась будівля — вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 кв.м.

Увечері росіяни атакували Самарівський район: зайнявся магазин, пожежу ліквідовують вогнеборці. Внаслідок цього удару також є загиблі та травмовані.

У Шахтарській та Петропавлівській громаді Синельниківського району внаслідок атаки дронів пошкоджена інфраструктура.