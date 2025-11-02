Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Війна

На Покровському напрямку Сили оборони мають певні успіхи, – Генштаб

Станом на 16:00 неділі 2 листопада на фронті від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. 

Фото: Генштаб

Станом на 16:00 неділі 2 листопада на фронті від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя, Галаганівка Чернігівської області; Біла Береза, Хлібороб Сумської області. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник від початку доби завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 87 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять ударно-пошукові дії, ворог зазнає втрат.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили дев’ять атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Одрадне, Кам’янка та Дворічанське. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор сім разів здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія двічі атакувала у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська. 

На Краматорському напрямку окупанти здійснили спробу просунутися вперед поблизу населеного пункту Часів Яр. 

На Костянтинівському напрямку, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили десять наступальних дій ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 36 атак, здійснюють активні дії та мають певні успіхи – на деяких ділянках просування наших підрозділів складають до 0,4 кілометра.

Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Три бойових зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Охотниче.

На Оріхівському напрямку на даний час противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту. На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
