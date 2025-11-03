Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У пунктах пропуску на Закарпатті встановили бетонні блоки, щоб запобігти спробам прориву автівок через держкордон

"Спроби прорватися через кордон не поодинокі". 

Ілюстративне фото
Фото: телеграм Олексія Кулеби

На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлюють бетонні блоки-загороджувачі, щоб запобігти спробам прориву транспортних засобів через держкордон.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Спроби прорватися через кордон не поодинокі. Досить часто окремі громадяни вже перебуваючи в пунктах пропуску або ще на під'їзді до них, намагаються прорватися через кордон, в тому числі - пошкодивши шлагбауми. Державна прикордонна служба з тими органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять роботу для того, щоб унеможливлювати такі дії", - пояснив Демченко.

За його словами, прикордонники спільно зі Службою розвитку та відновлення інфраструктури Закарпатської ОВА вживають додаткових заходів безпеки на автошляхах, що ведуть до пунктів пропуску. Зокрема, - встановлюються засоби, які змушують транспортні засоби знижувати швидкість.

Також у межах посилення інженерного захисту облаштовуються додаткові конструкції, які унеможливлюють спроби прориву автомобілів через лінію контролю, зокрема - пошкодження шлагбаумів чи інших елементів прикордонної інфраструктури.

  • Як повідомлялося, днями чоловік призовного віку на автомобілі протаранив шлагбаум на новому КПП "Велика Паладь-Надьгодош" і втік до Угорщини. Прикордонники запевнили, що надалі вживатимуть усіх необхідних заходів, аби не допустити таких ситуацій, якщо хтось ще захоче штурмувати кордон.
