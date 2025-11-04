Армія ворога втратила за добу 840 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 840 окупантів, 5 танків, бойову броньовану машину, 42 артилерійські системи, РСЗВ.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб
- танків – 11 326 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 532 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 249 (+42) од.
- РСЗВ – 1 535 (+1) од.
- засоби ППО – 1 235 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93) од.
- спеціальна техніка – 3 990 (+1) од.
Дані уточнюються.