Росіяни обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії, є поранений

Попередньо, пошкоджень об’єктів інфраструктури чи житлових будинків не зафіксовано.

Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"У результаті ворожого обстрілу зі ствольної артилерії по місту Костянтинівці поранено одну цивільну особу. За попередньою інформацією, пошкоджень об’єктів інфраструктури чи житлових будинків не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці продовжують фіксувати факти чергових порушень міжнародного гуманітарного права з боку окупантів, які вкотре б’ють по цивільних населених пунктах.

Міська влада закликає жителів громади евакуюватися до більш безпечних регіонів.