Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Росіяни обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії, є поранений

Попередньо, пошкоджень об’єктів інфраструктури чи житлових будинків не зафіксовано. 

Росіяни обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії, є поранений
Фото: Костянтинівська МВА

Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії. 

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов. 

"У результаті ворожого обстрілу зі ствольної артилерії по місту Костянтинівці поранено одну цивільну особу. За попередньою інформацією, пошкоджень об’єктів інфраструктури чи житлових будинків не зафіксовано", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці продовжують фіксувати факти чергових порушень міжнародного гуманітарного права з боку окупантів, які вкотре б’ють по цивільних населених пунктах.

Міська влада закликає жителів громади евакуюватися до більш безпечних регіонів.
