Генштаб: Сили оборони здійснюють ударно-пошукові дії та блокують противника у Покровську

З початку доби на фронті відбулося 205 божзіткнень.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Нововасилівка Сумської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося два бойових зіткнення, одне з яких на даний час триває. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши 16 керованих авіабомб, а також здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворожих військ, ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі атакували позиції наших захисників у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 23 атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. Сім бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та у бік Званівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили чотири атаки поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр. Сім бойових зіткнень досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 84 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 68 атак противника, 16 бойових зіткнень тривають.

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.

В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії.

Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе. Наші воїни відбили 23 ворожих штурмів, ще три атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка та Зелений Гай, два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту. Ворожа авіація завдала удару по Миколаєву.

На решті напрямків – без особливих змін.