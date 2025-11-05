Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський "Буревісник": замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Війна

​СБУ: 15 років тюрми отримали дезертир і його спільник, які підпалювали об’єкти Укрзалізниці

Зловмисники проводили розвідку, фотографували об’єкти, узгоджували дії з куратором.

Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна двом агентам ФСБ, які спробували підпалити релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці на Черкащині.

Про це повідомила Служба безпеки.

Як встановило слідство, замовлення російської спецслужби виконував 25-річний контрактник ЗСУ, який самовільно залишив свою військову частину й переховувався в регіоні. Під час пошуку “легкого заробітку” в Telegram-каналах він потрапив у поле зору ФСБ і погодився на співпрацю в обмін на обіцяну винагороду.

Після агентурного інструктажу дезертир розпочав підготовку диверсій проти об’єктів залізничної інфраструктури та залучив до підпалів свого знайомого — місцевого безробітного. Вони проводили розвідку, фотографували об’єкти, узгоджували дії з куратором, а потім підпалювали релейні шафи, фіксуючи все на відео для звітів ФСБ.

Під час обшуків СБУ вилучила засоби підпалу та телефони з доказами їхньої роботи на Росію.

Суд визнав обох винними у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.
