​Кіберполіція виявила випадки вимагання коштів від імені МВС через фейковий сайт-дублікат

У тексті описується нібито порушення з боку користувача і вимагається оплатити штраф.

Кіберполіція виявила випадки вимагання коштів від імені Міністерства внутрішніх справ через підроблений вебсайт-дублікат.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Після переходу по шкідливому посиланню комп'ютер користувача блокують і змушують оплатити фейковий штраф, погрожуючи кримінальною відповідальністю.

Як працює ця схема: Шахраї створюють фішинговий сайт, що імітує офіційний ресурс МВС. Посилання на нього вшивають у сайти з різним типом контенту. Як тільки людина клікає на лінк, з’являється фейкова вебсторінка з логотипами МВС та текстовою частиною.

У тексті описується нібито порушення з боку користувача і вимагається оплатити штраф нібито від імені МВС. На сторінці є або QR-код, або активне посилання для проведення грошового переказу. При цьому в тексті погрожують користувачу, аби змусити "діяти швидко й без роздумів".

Аби вберегти себе від шахраїв, громадянам радять не переходити за сумнівними посиланнями і нагадують, що справжня вебадреса органів державної влади завжди має домен gov.ua.

Також українців закликають не здійснювати жодних оплат на підозрілих ресурсах. Якщо ж будь-які дані введено або зроблено переказ - необхідно негайно звернуться до свого банку та Кіберполіції.