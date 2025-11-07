Сирський: на Добропільському напрямку штурмовики просунулися вперед

Загалом за час наступу захисники звільнили 188 квадратних км.

Головком Олександр Сирський продовжує роботу в Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку. Він повідомив, що заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб.

Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Сирський заявив, що війська посилюють додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема дронами.

“Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська”, – сказав він.

За словами головнокомандувача, за 6 листопада штурмовики в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² – зачищено від ДРГ противника.