Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Сирський: на Добропільському напрямку штурмовики просунулися вперед

Загалом за час наступу захисники звільнили 188 квадратних км. 

Сирський: на Добропільському напрямку штурмовики просунулися вперед
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головком Олександр Сирський продовжує роботу в Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку. Він повідомив, що заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб.

Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Сирський заявив, що війська посилюють додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема дронами. 

“Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська”, – сказав він.

За словами головнокомандувача, за 6 листопада штурмовики в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² – зачищено від ДРГ противника.

  • 7 корпус Десантно-штурмових військ, що несе оборону в Покровську, нині повідомив, що ворог очікує на поповнення сил в місті. Також росіяни готуються до удару по Мирнограду з іншого напрямку.
  • Ситуація в Покровську надзвичайно складна. Ворог активно наступає в Донецькій області, і цього тижня Укрзалізниця у зв'язку з небезпекою російських атак призупинила рейси в Краматорськ.
