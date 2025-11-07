Сирський: на Добропільському напрямку штурмовики просунулися вперед

Головком Олександр Сирський продовжує роботу в Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку. Він повідомив, що заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб.
Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Сирський заявив, що війська посилюють додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема дронами.
“Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська”, – сказав він.
За словами головнокомандувача, за 6 листопада штурмовики в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² – зачищено від ДРГ противника.
- 7 корпус Десантно-штурмових військ, що несе оборону в Покровську, нині повідомив, що ворог очікує на поповнення сил в місті. Також росіяни готуються до удару по Мирнограду з іншого напрямку.
- Ситуація в Покровську надзвичайно складна. Ворог активно наступає в Донецькій області, і цього тижня Укрзалізниця у зв'язку з небезпекою російських атак призупинила рейси в Краматорськ.