​У знеструмленому Кременчуці ліквідовують наслідки російського обстрілу

Через російські обстріли знеструмлений Кременчук на Полтавщині.
Як повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, для подачі води для населення на насосних станціях запустили генератори, проте тимчасово водопостачання буде за графіком.
Лікарні та інші важливі об’єкти використовують резервне живлення. Мобільний зв’язок теж працює за допомогою альтернативних джерел живлення. Хлібзаводи також перейшли на резервне живлення.
Когут додав, що на території Кременчуцького району розгорнули 136 стаціонарних Пунктів незламності і два мобільних пункти силами ДСНС.
Також, за його словами, поступово відновлюють теплопостачання.
- Уночі 8 листопада Росія завдала масованого удару по Полтавщині. Ворог цілився в обʼєкти енергетичної інфраструктури.
- У результаті обстрілів одна людина травмована. Через атаку в області введі спеціальні графіки аварійного відключення світла.