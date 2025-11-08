​У знеструмленому Кременчуці ліквідовують наслідки російського обстрілу

Лікарні та інші важливі об’єкти використовують резервне живлення.

робота пункту незламності на Полтавщині 8 листопада 2025 року

Через російські обстріли знеструмлений Кременчук на Полтавщині.

Як повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, для подачі води для населення на насосних станціях запустили генератори, проте тимчасово водопостачання буде за графіком.

Лікарні та інші важливі об’єкти використовують резервне живлення. Мобільний зв’язок теж працює за допомогою альтернативних джерел живлення. Хлібзаводи також перейшли на резервне живлення.

Когут додав, що на території Кременчуцького району розгорнули 136 стаціонарних Пунктів незламності і два мобільних пункти силами ДСНС.

Також, за його словами, поступово відновлюють теплопостачання.