Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

Андрющенко: росіяни будують новий міст і залізницю під Маріуполем на Донеччині

Новий міст стане частиною об'їзної дороги по трасі Новоазовськ-Крим.

Андрющенко: росіяни будують новий міст і залізницю під Маріуполем на Донеччині
Фото: Петро Андрющенко

Росія розпочала будівництво нової логістичної інфраструктури на окупованих територіях Донеччини. Біля Маріуполя в районі села Калинівка росіяни розпочали будівництво мосту подвійного призначення.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як зазначає Андрющенко, об'єкт стане частиною об'їзної дороги по трасі Новоазовськ-Крим, що дозволить оминути Маріуполь. 

За планом, там також пройде нова "скорочена" залізнична гілка Маріуполь-Таганрог через Бойківський та Новоазовський райони.

"Точки на карті відомі. На зараз одна-дві атаки БпЛА і будівництво "заморозять". Варто це зробити зараз, щоб не повторювати помилок з мостами під Гранітним", — зазначає Андрющенко.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies