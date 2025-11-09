Андрющенко: росіяни будують новий міст і залізницю під Маріуполем на Донеччині

Росія розпочала будівництво нової логістичної інфраструктури на окупованих територіях Донеччини. Біля Маріуполя в районі села Калинівка росіяни розпочали будівництво мосту подвійного призначення.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як зазначає Андрющенко, об'єкт стане частиною об'їзної дороги по трасі Новоазовськ-Крим, що дозволить оминути Маріуполь.

За планом, там також пройде нова "скорочена" залізнична гілка Маріуполь-Таганрог через Бойківський та Новоазовський райони.

"Точки на карті відомі. На зараз одна-дві атаки БпЛА і будівництво "заморозять". Варто це зробити зараз, щоб не повторювати помилок з мостами під Гранітним", — зазначає Андрющенко.