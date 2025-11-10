За минулу добу росіяни поранили двох жителів Донецької області. Всього за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
“За 9 листопада росіяни поранили 2 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.
Людей поранили у Костянтинівці.
З лінії фронту евакуйовано 148 людей, зокрема 16 дітей.
Через обстріли в області зафіксували пошкодження
Покровський район. У Криворізькій громаді пошкоджено інфраструктуру.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю. У Святогірську пошкоджено дитячий табір. У Краматорську пошкоджено 6 приватних будинків. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків.
- З початку вторгнення росіяни вбили в області 3730 людей і поранили 8440. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.