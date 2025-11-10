Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Війна

За минулу добу росіяни поранили двох жителів Донеччини, пошкоджено будинки (оновлено)

Всього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти області. 

За минулу добу росіяни поранили двох жителів Донецької області. Всього за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“За 9 листопада росіяни поранили 2 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Людей поранили у Костянтинівці.

З лінії фронту евакуйовано 148 людей, зокрема 16 дітей.

Фото: t.me/VadymFilashkin

Через обстріли в області зафіксували пошкодження

Покровський район. У Криворізькій громаді пошкоджено інфраструктуру.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю. У Святогірську пошкоджено дитячий табір. У Краматорську пошкоджено 6 приватних будинків. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

  • З початку вторгнення росіяни вбили в області 3730 людей і поранили 8440. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: t.me/VadymFilashkin
