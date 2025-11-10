Всього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти області.

За минулу добу росіяни поранили двох жителів Донецької області. Всього за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“За 9 листопада росіяни поранили 2 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Людей поранили у Костянтинівці.

З лінії фронту евакуйовано 148 людей, зокрема 16 дітей.

Фото: t.me/VadymFilashkin

Через обстріли в області зафіксували пошкодження

Покровський район. У Криворізькій громаді пошкоджено інфраструктуру.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю. У Святогірську пошкоджено дитячий табір. У Краматорську пошкоджено 6 приватних будинків. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

З початку вторгнення росіяни вбили в області 3730 людей і поранили 8440. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.