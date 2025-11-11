Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей, повідомило вранці 11 листопада Міненерго.

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Щодо ситуації на ЗАЕС: рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.