Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей, повідомило вранці 11 листопада Міненерго.
На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.
Щодо ситуації на ЗАЕС: рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
- Українська ППО знешкодила 53 безпілотники. Ворог бив в основному по територіях Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещині.