Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головна

На саміті міністрів G7 першою темою стане Україна

У Канаді збираються голови МЗС країн "Великої сімки".

На саміті міністрів G7 першою темою стане Україна
G7
Фото: НАЗК

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд анонсувала обговорення теми підтримки України як однієї з ключових під час саміту голів дипломатичних відомств країн "Великої сімки".

Як пише Укрінформ, у середу Ананд зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, щоб "підтвердити колективну підтримку України на тлі російської агресії".

Окрім війни в Україні, міністри у Канаді збираються обговорювати енергетичну безпеку, економічну витривалість, ситуацію на Близькому Сході, підтримку безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні і реакцію на кризи в Судані та на Гаїті. 
Теми:
