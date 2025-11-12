База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Шістьох людей і собаку евакуювали з Куп’янська в ході складної операції

Один з етапів евакуації контролювався безпілотником, який допомагав стежити за ситуацією.

Шістьох людей і собаку евакуювали з Куп’янська в ході складної операції
Шістьох людей і собаку евакуювали з Куп’янська в ході складної операції
Фото: Поліція Харківщини

Поліцейські, військові та співробітники спецслужб провели унікальну багатоетапну евакуаційну операцію з Куп’янська Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські, зокрема зі спецпідрозділу “Білий Янгол”, разом із військовослужбовцями ЗСУ та співробітниками СБУ евакуювали шістьох людей і собаку.

“Операція відбувалася в надзвичайно складних умовах. Один з етапів евакуації контролювався безпілотником, який допомагав стежити за ситуацією та забезпечував безпечний рух групи. Наступні етапи проходили іншими маршрутами - через зруйновані вулиці та небезпечні ділянки, де існувала висока загроза обстрілів”, - розповіли в поліції.

На щастя, вдалося успішно евакуювати всіх шістьох людей і їхнього собаку до умовно безпечного місця.

Правоохоронці закликають мешканців населених пунктів, які перебувають у зоні постійних обстрілів, евакуюватись і у разі потреби звертатись за телефонами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 - офіційні контакти спецпідрозділу “Білий Янгол”.
