Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський: ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти

Глава держави зазначив, що наразі вдалося повернули понад 1600 українських дітей. Водночас в Росії перебуває близько 19,5 тисяч викрадених дітей.

Зеленський: ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський поінформував суспільство щодо ситуації з поверненням українських дітей, яких викрала Росія.

“Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей – не тільки президентів і прем'єр-міністрів. Я справді вважаю, що зустріч перших леді США та України була важливою. Ми дуже вдячні за те, що Меланія допомогла повернути деяких дітей додому, в Україну”, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що Україна у цьому питанні також працює з Катаром і з Ватиканом. І є деякі інші країни, які намагаються допомогти. 

Ми повернули понад 1600 дітей. А за нашими оцінками, їх там тисячі. Це правда – близько 19,5 тисяч викрадених дітей у Росії. Ми маємо зосередитися на тому, як їх знайти. Це дуже складно”, – повідомив Зеленський. 

За його словами, йде робота з різними розвідками.

Ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Це реальний факт, що ці люди взяли цю дитину, вкрали цю дитину. Це довгий і складний шлях. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей. Але це не тільки про те, як їх викрали. Це про те, як їх знайти. І це складна робота. І дуже важлива”, – зазначив президент.
