Зеленський: ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти

Президент Володимир Зеленський поінформував суспільство щодо ситуації з поверненням українських дітей, яких викрала Росія.

“Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей – не тільки президентів і прем'єр-міністрів. Я справді вважаю, що зустріч перших леді США та України була важливою. Ми дуже вдячні за те, що Меланія допомогла повернути деяких дітей додому, в Україну”, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що Україна у цьому питанні також працює з Катаром і з Ватиканом. І є деякі інші країни, які намагаються допомогти.

“Ми повернули понад 1600 дітей. А за нашими оцінками, їх там тисячі. Це правда – близько 19,5 тисяч викрадених дітей у Росії. Ми маємо зосередитися на тому, як їх знайти. Це дуже складно”, – повідомив Зеленський.

За його словами, йде робота з різними розвідками.

“Ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Це реальний факт, що ці люди взяли цю дитину, вкрали цю дитину. Це довгий і складний шлях. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей. Але це не тільки про те, як їх викрали. Це про те, як їх знайти. І це складна робота. І дуже важлива”, – зазначив президент.