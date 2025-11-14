База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
В уряді зазначили, що підвищення розмірів грантової підтримки враховує інфляційні процеси та реальні потреби молодих учених для виконання проєктів.

Уряд схвалив збільшення президентських грантів для молодих вчених майже в 5 разів
ілюстративне фото
Фото: pixabay

Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міністерством освіти та науки проєкт указу президента щодо збільшення грантів молодим ученим.

Документ оновлює умови надання грантів для підтримки наукових досліджень молодих учених, підвищує розмір грантової підтримки та удосконалює процедури конкурсного добору.

Уперше з моменту запровадження грантів (з 2009 року) їхні суми суттєво підвищено. 

Наразі пропонується зростання грантів майже в 5 разів, а саме:

  • докторам наук (до 40 років включно) — 7 грантів по 500 тис. грн;
  • докторантам (до 35 років включно) — 20 грантів по 400 тис. грн;
  • кандидатам наук / докторам філософії (до 35 років включно) — 50 грантів по 300 тис. грн;
  • докторам наук (до 45 років включно) — 20 грантів по 700 тис. грн.

Підвищення розмірів грантової підтримки враховує інфляційні процеси та реальні потреби молодих учених для виконання проєктів. 

Оновлений порядок визначає, що гранти надаватимуть на наукові й науково-технічні проєкти, спрямовані на актуальні потреби держави —  проєкти у сфері безпеки й оборони, економічний розвиток, суспільні виклики та технологічні інновації. Як очікують в уряді, це дасть змогу сфокусувати підтримку на дослідженнях із найбільшим потенціалом практичного впливу.

Документ також уточнює порядок конкурсного добору. Подаватися на грант зможуть лише громадяни України, які провадять наукову діяльність в Україні на постійній основі. Уніфіковано пакет документів та впроваджено верифікацію заявників Національним фондом досліджень України. Фонд перевірятиме відповідність формальним критеріям і створюватиме рейтинговий список проєктів.

Уперше детально регламентовано й наступні етапи після ухвалення рішення про надання гранту. Визначено порядок укладання договорів між грантоотримувачем, установою та НФДУ, строки подання звітності та правила використання коштів. Передбачено механізм повернення грантів у повному обсязі в разі порушення умов договору.

Також уточнено строки подання документів: заявки прийматимуть до 1 березня року, що передує наданню грантів; пропозиції НФДУ передаватиме до МОН до 1 серпня; Кабінет Міністрів подаватиме проєкт указу президенту до 1 жовтня.

МОН зазначає, що схвалення проєкту указу президентом України забезпечить суттєву модернізацію інструменту таких грантів, підвищить прозорість конкурсних процедур та створить умови для успішної реалізації проєктів молодих українських дослідників.
﻿
