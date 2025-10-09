Що про розвиток освіти й науки каже МОН, бізнес, самі освітяни та науковці?

Якими мають бути вища освіта і наука в Україні, щоб вони стали поштовхом до розвитку країни під час війни та після її завершення? Як бачить реформу Міністерство освіти і науки? Безпосередні функціонери галузі? Які вимоги до освітян і науковців має сьогодні бізнес? Відповіді на ці питання “Нова країна” шукала під час дискусійної панелі “Вища школа і наука в час великої війни: виклики і можливості”.

Топспікери дискусії:

Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України Фото: Зоряна Стельмах Оксен Лісовий

Елла Лібанова , Директор інституту демографії та соціальних досліджень, академік НАНУ Фото: Зоряна Стельмах Елла Лібанова

Тимофій Милованов , президент Київської школи економіки Фото: Зоряна Стельмах Тимофій Милованов

Кирило Говорун , доктор філософських наук, професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) Фото: Зоряна Стельмах Кирило Говорун

Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі

Також до обговорення долучалися ректори провідних в країні університетів, представники освітянської та наукової сфери, бізнесу, громадськості абощо.

“Ми увесь час говоримо про те, що перемога у війні без розвитку освіти не буде перемогою. Тому що ми боремось-то за певну систему цінностей. І у цій системі цінностей, в тому числі - свобода людини, гідність, її право на самореалізацію і багато інших аспектів. Якщо ми не розбудуємо якісну систему освіти, ми фактично не виграємо завтрашній день. Ми залишимось в сировинній моделі економіки і матимемо багато інших негативних сценаріїв”, - відзначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, розповідаючи про зміни, які планує втілити міністерство.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Елла Лібанова, Оксен Лісовий, Кирило Говорун, Тимофій Милованов і Соня Кошкіна під час дискусії

Натомість очільник KSE Тимофій Милованов вважає звичку чекати, поки міністерство прийде і впровадить реформи, радянською парадигмою. Він виступає за персональну відповідальність у своєму розвитку.

“Я розумію, що роль міністра полягає в тому, щоб відповідати, але оце очікування, що нам в освітній галузі хтось щось винний - глибоко дисфункціональне, яке зашито в нас радянською культурою, щоб ми перестали рухатися”, - вважає Милованов. І держава, на його думку, формує і підтримує ці очікування, декларуючи, що підвищить зарплати під час війни чи вирішить низку інших проблем.

На думку бізнесмена Ігоря Ліскі, Україна відчуває критичну потребу у фундаментальній науці і пошуках рішень, як її розвинути.

“Країна у війні. Я хочу поговорити про фундаментальну науку, де вона є? Де ці лазери, якими ми будемо збивати дрони? Звідки вони візьмуться в українському ВПК? Звідки візьмуться вчені. Чому вони всі виїжджають?” - апелював Ліскі.

Директорка інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає вкрай негативним тренд, що шириться країною, ніби у нас забагато людей з вищою освітою і треба готувати фахівців робітничих спеціальностей, щоб вони підіймали ринок праці.

“Даруйте, але вища освіта - це взагалі не про ринок праці. Вища освіта - це про людський розвиток. А про ринок праці - це skill. …І дуже добре, що наша молодь хоче отримувати цю вищу освіту. Скільки я не намагалася проаналізувати просто елементарні речі - рівень безробіття за різними рівнями освіти, рівень зайнятості за різними рівнями освіти, рівень доходів за різними рівнями освіти. Не треба мені говорити, що можна стати мільярдером, не маючи вищої освіти. Хтось, може, і стане, але у переважної частини доходи прямопропорційні рівню освіти, зайнятість прямопропорційна рівню освіти, безробіття зворотнопропорційне рівню освіти”, - відзначила Лібанова.

Освіта - це про розвиток людини, але й про розвиток суспільства, що переживає колективну травму, говорить доктор філософських наук, богослов Кирило Говорун.

“Ми можемо допустити, щоб травма нас проковтнула, щоб ми розслабилися, все собі почали пробачати через те, що ми травмовані. А ми маємо на це право. Ми маємо абсолютне право пробачати собі і тим самим опускатися нижче і нижче через травму. Багато хто так і робить. Або травма може нам допомогти згрупуватися, консолідуватися і зробити ривок вперед”, - зауважив Говорун, навівши низку прикладів, зокрема Колумбії, Чилі, Конго абощо, коли країни, які розривали громадянські війни і злидні, мають розвинені університети.

“Демократична Республіка Конго, одна з найменш розвинутих країн в Африці. Там взагалі небезпечно на вулицю виходити. І при цьому там чудові університети. Це просто разюча відмінність від того, що відбувається на вулицях”, - каже Говорун, тим самим демонструючи, що можливості для розвитку освіти є навіть за найскладніших умов.

Повну дискусію щодо майбутнього української вищої школи і науки, а також повні виступи спікерів, очікуйте незабаром на LB.ua.

