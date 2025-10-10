Обстріл Києва: без світла залишаються маже 3000 об'єктів інфраструктури, без води – понад 4000 будинків

Унаслідок атаки на Київ знеструмленими залишаються 2 939 об’єктів інфраструктури, без води – 4 474 будинки. Про це повідомили в КМДА.

Теплопостачання позбавлені 136 соціальних закладів, у яких вже почався опалювальний сезон. Без газу залишився будинок на бульварі Лесі України, пошкоджений внаслідок обстрілу.

“Усі міські служби працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення столиці”, – повідомили в КМДА.

За даними Укренерго, аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях.