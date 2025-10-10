Сирський: ОСУВ і ОТУ більше не існуватиме

В органах управління Збройними Силами більше не існуватиме оперативно-стратегічних угруповань (ОСУВ) та оперативно-тактичних угруповань (ОТУ). Їхні функції передають угрупованням військ (сил), утворених на основі оперативних командувань, повідомив 10 жовтня головком Олександр Сирський.
Він провів нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних Сил в вересні. Сирський повідомив, що заходи оптимізації органів військового управління тривають.
"Вони покликані вдосконалити, спростити цю систему та підвищити її ефективність", – сказав він.
Сирський додав, що "Командування об’єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами".
Головнокомандувач попередив, що попереду чекають нові випробування. За місяць Росія збільшила застосування засобів повітряного нападу в 1,3 рази. ППО України ефективна на 74 %, але потрібні додаткові зусилля для прикриття енергетики, критичної інфраструктури і логістики.
Є й успіхи України: в вересні далекобійними ударами територію Росії вразили 70 разів.
"Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в росії зменшено на 21%", – додав головком.
Контекст
"Новинарня" пише, що в вересні Сирський ліквідував ОСУВ "Дніпро", командиром якого був Михайло Драпатий (спершу про це повідомила УП). Також цьогоріч ліквідували ОУВ "Таврія" – його перетворили на угруповання військ "Південь".
На сході діють угруповання військ "Схід" та "Північ" і угруповання об'єднаних сил на чолі з Драпатим, який залишається командувач ОС.
ОСУВ було "прошарком" між Генштабом та армійськими корпусами.