Сирський: ОСУВ і ОТУ більше не існуватиме

В рамках реорганізації їхні функції поклали на угруповання військ та сил на основі оперативних командувань.

В органах управління Збройними Силами більше не існуватиме оперативно-стратегічних угруповань (ОСУВ) та оперативно-тактичних угруповань (ОТУ). Їхні функції передають угрупованням військ (сил), утворених на основі оперативних командувань, повідомив 10 жовтня головком Олександр Сирський.

Він провів нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних Сил в вересні. Сирський повідомив, що заходи оптимізації органів військового управління тривають.

"Вони покликані вдосконалити, спростити цю систему та підвищити її ефективність", – сказав він.

Сирський додав, що "Командування об’єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами".

Головнокомандувач попередив, що попереду чекають нові випробування. За місяць Росія збільшила застосування засобів повітряного нападу в 1,3 рази. ППО України ефективна на 74 %, але потрібні додаткові зусилля для прикриття енергетики, критичної інфраструктури і логістики.

Є й успіхи України: в вересні далекобійними ударами територію Росії вразили 70 разів.

"Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в росії зменшено на 21%", – додав головком.

Контекст

"Новинарня" пише, що в вересні Сирський ліквідував ОСУВ "Дніпро", командиром якого був Михайло Драпатий (спершу про це повідомила УП). Також цьогоріч ліквідували ОУВ "Таврія" – його перетворили на угруповання військ "Південь".

На сході діють угруповання військ "Схід" та "Північ" і угруповання об'єднаних сил на чолі з Драпатим, який залишається командувач ОС.

ОСУВ було "прошарком" між Генштабом та армійськими корпусами.