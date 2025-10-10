Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: ОСУВ і ОТУ більше не існуватиме

В рамках реорганізації їхні функції поклали на угруповання військ та сил на основі оперативних командувань. 

Сирський: ОСУВ і ОТУ більше не існуватиме
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

В органах управління Збройними Силами більше не існуватиме оперативно-стратегічних угруповань (ОСУВ) та оперативно-тактичних угруповань (ОТУ). Їхні функції передають угрупованням військ (сил), утворених на основі оперативних командувань, повідомив 10 жовтня головком Олександр Сирський

Він провів нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних Сил в вересні. Сирський повідомив, що заходи оптимізації органів військового управління тривають.

"Вони покликані вдосконалити, спростити цю систему та підвищити її ефективність", – сказав він.

Сирський додав, що "Командування об’єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами". 

Головнокомандувач попередив, що попереду чекають нові випробування. За місяць Росія збільшила застосування засобів повітряного нападу в 1,3 рази. ППО України ефективна на 74 %, але потрібні додаткові зусилля для прикриття енергетики, критичної інфраструктури і логістики. 

Є й успіхи України: в вересні далекобійними ударами територію Росії вразили 70 разів.

"Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в росії зменшено на 21%", – додав головком. 

Контекст

"Новинарня" пише, що в вересні Сирський ліквідував ОСУВ "Дніпро", командиром якого був Михайло Драпатий (спершу про це повідомила УП). Також цьогоріч ліквідували ОУВ "Таврія" – його перетворили на угруповання військ "Південь".

На сході діють угруповання військ "Схід" та "Північ" і угруповання об'єднаних сил на чолі з Драпатим, який залишається командувач ОС. 

ОСУВ було "прошарком" між Генштабом та армійськими корпусами. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies