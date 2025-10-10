Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга про російські обстріли: удари по енергетиці на тлі похолодання рівносильні геноциду

Також очільник МЗС України заявив, що Росія гірша за ХАМАС, оскільки навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля.

Сибіга про російські обстріли: удари по енергетиці на тлі похолодання рівносильні геноциду
Фото: МЗС

Глава МЗС України Андрій Сибіга вранці 10 жовтня повідомив у X, що російські терористи завдали ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні сотнями безпілотників та ракет. Дипломат закликав всіх партнерів рішуче відреагувати.

Сибіга зазначив, що Путін зробив це 10 жовтня – у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.

“Це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля. Росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля. Навпаки, Москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала – війну, яку вона не може і не виграє”, – написав Сибіга.

Він додав, що в результаті цього масованого удару в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки інших мирних жителів отримали поранення по всій країні. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без електроенергії після російських ударів по цивільних енергетичних об'єктах.

“Наші енергетики – справжні герої, які зараз працюють над відновленням енергопостачання, але нам також потрібна посилена енергетична допомога від наших партнерів. Позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи”, – написав дипломат.

Глава МЗС наголосив, що тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск жорстких санкцій, військовий тиск посилення підтримки України та політичний тиск повної ізоляції.

“Путін повинен відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. Він повинен відчувати, що продовження цієї війни ставить під загрозу його режим”, – підсумував дипломат.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies