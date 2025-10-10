Сибіга про російські обстріли: удари по енергетиці на тлі похолодання рівносильні геноциду

Також очільник МЗС України заявив, що Росія гірша за ХАМАС, оскільки навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля.

Глава МЗС України Андрій Сибіга вранці 10 жовтня повідомив у X, що російські терористи завдали ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні сотнями безпілотників та ракет. Дипломат закликав всіх партнерів рішуче відреагувати.

Сибіга зазначив, що Путін зробив це 10 жовтня – у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.

“Це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля. Росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля. Навпаки, Москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала – війну, яку вона не може і не виграє”, – написав Сибіга.

Він додав, що в результаті цього масованого удару в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки інших мирних жителів отримали поранення по всій країні. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без електроенергії після російських ударів по цивільних енергетичних об'єктах.

“Наші енергетики – справжні герої, які зараз працюють над відновленням енергопостачання, але нам також потрібна посилена енергетична допомога від наших партнерів. Позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи”, – написав дипломат.

Глава МЗС наголосив, що тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск жорстких санкцій, військовий тиск посилення підтримки України та політичний тиск повної ізоляції.

“Путін повинен відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. Він повинен відчувати, що продовження цієї війни ставить під загрозу його режим”, – підсумував дипломат.