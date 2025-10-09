Reuters: ХАМАС повідомив про кінець війни та початок постійного припинення вогню

Вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.
Про це повідомляє Reuters.
Халіль Аль-Хайя заявив у телевізійному виступі:
- Ми оголошуємо про кінець війни сьогодні та початок постійного припинення вогню
- Угода включає відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах в обох напрямках
- Угода передбачає звільнення Ізраїлем усіх ув'язнених палестинських жінок та дітей
- Група отримала гарантії від Сполучених Штатів, арабських посередників та Туреччини, що війна в Газі остаточно припинилася
Що передувало
-
Президент США Дональд Трамп на засіданні уряду повідомив, що ХАМАС звільнить ізраїльських заручників "у понеділок чи вівторок" наступного тижня, тобто 13 або 14 жовтня.
-
Президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.
-
Трамп готує візит на Близький Схід, який обіцяв здійснити у випадку успіху мирних переговорів.