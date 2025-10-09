Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Reuters: ХАМАС повідомив про кінець війни та початок постійного припинення вогню

ХАМАС отримав гарантії від США, арабських посередників та Туреччини, що війна в Газі остаточно припинилася.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.

Про це повідомляє Reuters.

Халіль Аль-Хайя заявив у телевізійному виступі:

  • Ми оголошуємо про кінець війни сьогодні та початок постійного припинення вогню
  • Угода включає відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах в обох напрямках
  • Угода передбачає звільнення Ізраїлем усіх ув'язнених палестинських жінок та дітей
  • Група отримала гарантії від Сполучених Штатів, арабських посередників та Туреччини, що війна в Газі остаточно припинилася

Що передувало
