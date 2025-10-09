Reuters: ХАМАС повідомив про кінець війни та початок постійного припинення вогню

Вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.

Про це повідомляє Reuters.

Халіль Аль-Хайя заявив у телевізійному виступі:

Президент США Дональд Трамп на засіданні уряду повідомив, що ХАМАС звільнить ізраїльських заручників "у понеділок чи вівторок" наступного тижня, тобто 13 або 14 жовтня.

Президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.