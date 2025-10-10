ЗМІ: Меланія Трамп заявила про повернення 8 викрадених Росією українських дітей після написання листа Путіну

За словами Меланії Трамп, Путін відповів їй на листа щодо повернення українських дітей.

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що восьмеро українських дітей були повернені з Росії до родин після "тривалих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним", пише AP.

У серпні Меланія Трамп написала листа російському диктатору Володимиру Путіну, який президент США передав під час зустрічі із лідером РФ в Алясці.

З початкому повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона вивозила українських дітей з для їхнього виховання як громадян РФ.

Меланія Трамп, спілкуючись із журналістами у Білому домі в п’ятницю, повідомила, що Путін відповів на її лист, після чого було створено "відкритий канал комунікації" щодо безпеки цих дітей.

"Ми домовилися співпрацювати задля блага всіх людей, яких торкнулася ця війна", — зазначила вона.