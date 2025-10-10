Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ЗМІ: Меланія Трамп заявила про повернення 8 викрадених Росією українських дітей після написання листа Путіну

За словами Меланії Трамп, Путін відповів їй на листа щодо повернення українських дітей.

ЗМІ: Меланія Трамп заявила про повернення 8 викрадених Росією українських дітей після написання листа Путіну
Перша леді США Меланія Трамп спостерігає за виступом Дональда Трампа , Вашингтон 25 квітня 2025 р.
Фото: EPA/UPG

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що восьмеро українських дітей були повернені з Росії до родин після "тривалих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним", пише AP.

У серпні Меланія Трамп написала листа російському диктатору Володимиру Путіну, який президент США передав під час зустрічі із лідером РФ в Алясці.

З початкому повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона вивозила українських дітей з  для їхнього виховання як громадян РФ.

Меланія Трамп, спілкуючись із журналістами у Білому домі в п’ятницю, повідомила, що Путін відповів на її лист, після чого було створено "відкритий канал комунікації" щодо безпеки цих дітей.

"Ми домовилися співпрацювати задля блага всіх людей, яких торкнулася ця війна", — зазначила вона.

  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
  • Саме вони несуть відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію.
