​У США після вибуху на заводі боєприпасів 18 людей зникли безвісти

Будівля заводу зруйнована повністю. 

​У США після вибуху на заводі боєприпасів 18 людей зникли безвісти
Біля головного входу після вибуху на заводі Accurate Energetic Systems
Фото: EPA/UPG

Вісімнадцять людей вважаються зниклими безвісти та, ймовірно, загиблими після вибуху на заводі боєприпасів у сільській місцевості штату Теннессі, що у США. Вибух повністю зруйнував будівлю підприємства.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався на заводі Accurate Energetic Systems, приблизно за 100 кілометрів на захід від Нешвілла. За даними влади, є численні жертви, однак точну кількість загиблих ще не визначено.

На місці працюють слідчі ФБР та Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами (ATF). Будівля заводу зруйнована повністю. 

Спочатку було відомо про 19 зниклих людей, але пізніше повідомили, що одну людину знайшли живою вдома.Компанія Accurate Energetic Systems поки не уточнила причину вибуху.

За інформацією з офіційного сайту компанії, AES займається розробкою, виробництвом і зберіганням вибухових речовин для військової, аерокосмічної та комерційної галузей. Її головний офіс у Бакснорті, Теннессі, розташований на території площею понад 525 га і включає вісім виробничих будівель та лабораторію якості.

Компанія пропонувала відносно високу оплату праці для сільського району штату: при мінімальній ставці $7,25 за годину AES платила робітникам від $19 на годину.

Посадовці зазначають, що завод не мав історії серйозних порушень безпеки, хоча у 2014 році там стався менший вибух боєприпасів, який забрав життя однієї людини та поранив трьох інших.
