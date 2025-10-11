Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Шмигаль зустрівся із Державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва ОАЕ

Сторони обговорили поглиблення співпраці між Україною та ОАЕ. 

Шмигаль зустрівся із Державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва ОАЕ
Рім Ібрагім Аль Хашимі і Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з Державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва Об’єднаних Арабських Еміратів, її Високоповажністю Рім Ібрагім Аль Хашимі.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Висловив вдячність за значні гуманітарні зусилля ОАЕ. Особливо відзначив надзвичайно важливу роль, яку держава відіграє у звільненні українців з полону. Ми глибоко цінуємо цей внесок", — наголосив Шмигаль.

Під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки для поглиблення співпраці між Україною та ОАЕ. Зокрема, окреслили перспективні напрями, в які можуть бути спрямовані додаткові інвестиції. 

Шмигаль наголосив, що спільні проєкти здатні зміцнити безпеку наших держав і створити нові можливості для розвитку.

"Вдячний за цей візит, за продуктивну розмову та послідовну підтримку України з боку Об’єднаних Арабських Еміратів", — додав очільник Міноборони.
﻿
