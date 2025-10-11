Шмигаль зустрівся із Державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва ОАЕ

Сторони обговорили поглиблення співпраці між Україною та ОАЕ.

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з Державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва Об’єднаних Арабських Еміратів, її Високоповажністю Рім Ібрагім Аль Хашимі.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Висловив вдячність за значні гуманітарні зусилля ОАЕ. Особливо відзначив надзвичайно важливу роль, яку держава відіграє у звільненні українців з полону. Ми глибоко цінуємо цей внесок", — наголосив Шмигаль.

Під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки для поглиблення співпраці між Україною та ОАЕ. Зокрема, окреслили перспективні напрями, в які можуть бути спрямовані додаткові інвестиції.

Шмигаль наголосив, що спільні проєкти здатні зміцнити безпеку наших держав і створити нові можливості для розвитку.

"Вдячний за цей візит, за продуктивну розмову та послідовну підтримку України з боку Об’єднаних Арабських Еміратів", — додав очільник Міноборони.