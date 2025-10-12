«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

В Офісі президента Мадагаскару заявили про спробу перевороту у країні

Армійський підрозділ CAPSAT заявив, що перебрав на себе керівництво військовим командуванням і тепер контролює всі збройні сили – сухопутні, повітряні та військово-морські. 

В Офісі президента Мадагаскару заявили про спробу перевороту у країні
Протести в Антананаріву, 11 жовтня 2025 року
Фото: EPA/UPG

В Офісі президента Мадагаскару Андрі Раджоеліни заявили, що в країні триває спроба незаконного та неконституційного захоплення влади, повідомляє BBC.

За кілька годин потому армійський підрозділ, відомий як CAPSAT, заявив, що перебрав на себе керівництво військовим командуванням і тепер контролює всі збройні сили – сухопутні, повітряні та військово-морські. Це той самий підрозділ, який відіграв вирішальну роль у мадагаскарській політичній кризі 2009 року, яка допомогла Раджоеліні прийти до влади.

Протести у Мадагаскарі почалися 25 вересня через відключення води та електроенергії, але з часом переросли у ширше невдоволення урядом ‒ через високий рівень безробіття, корупцію та кризу вартості життя.

У заяві президента йдеться, що “наразі на території Республіки відбувається спроба захоплення влади, що повністю порушує Конституцію та демократичні принципи”. Він засудив “спробу дестабілізувати країну” і закликав усі ключові сили країни об'єднатися для захисту конституційного ладу та національного суверенітету.

Протести в Антананаріву, 11 жовтня 2025 року
Фото: EPA/UPG
Протести в Антананаріву, 11 жовтня 2025 року

CAPSAT повідомила у соціальних мережах про призначення новим начальником штабу генерала Демостена Пікуласа.

Сьогодні вранці з’явилася інформація про стрілянину таборі CAPSAT після того, як туди для проведення перемовин прибули представники жандармерії. Учора деякі солдати залишили свої казарми на околиці столиці Антананаріву, щоб приєднатися до протестувальників перед міською ратушею.

  • CAPSAT засудив застосування сили спецслужбами під час нещодавніх протестів у столиці. Тоді ж дня адміністрація президента запевнила, що Раджоеліна та новий прем’єр-міністр ‒ генерал армії, призначений минулого тижня ‒ контролюють ситуацію. 
  • В ООН у вересні заявляли про 22 загиблих під час протестів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies