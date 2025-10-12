Армійський підрозділ CAPSAT заявив, що перебрав на себе керівництво військовим командуванням і тепер контролює всі збройні сили – сухопутні, повітряні та військово-морські.

В Офісі президента Мадагаскару Андрі Раджоеліни заявили, що в країні триває спроба незаконного та неконституційного захоплення влади, повідомляє BBC.

За кілька годин потому армійський підрозділ, відомий як CAPSAT, заявив, що перебрав на себе керівництво військовим командуванням і тепер контролює всі збройні сили – сухопутні, повітряні та військово-морські. Це той самий підрозділ, який відіграв вирішальну роль у мадагаскарській політичній кризі 2009 року, яка допомогла Раджоеліні прийти до влади.

Протести у Мадагаскарі почалися 25 вересня через відключення води та електроенергії, але з часом переросли у ширше невдоволення урядом ‒ через високий рівень безробіття, корупцію та кризу вартості життя.

У заяві президента йдеться, що “наразі на території Республіки відбувається спроба захоплення влади, що повністю порушує Конституцію та демократичні принципи”. Він засудив “спробу дестабілізувати країну” і закликав усі ключові сили країни об'єднатися для захисту конституційного ладу та національного суверенітету.

Фото: EPA/UPG Протести в Антананаріву, 11 жовтня 2025 року

CAPSAT повідомила у соціальних мережах про призначення новим начальником штабу генерала Демостена Пікуласа.

Сьогодні вранці з’явилася інформація про стрілянину таборі CAPSAT після того, як туди для проведення перемовин прибули представники жандармерії. Учора деякі солдати залишили свої казарми на околиці столиці Антананаріву, щоб приєднатися до протестувальників перед міською ратушею.