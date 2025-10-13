Голова німецької розвідки: конфлікт з Росією може загостритися будь-коли, ми вже під вогнем сьогодні

За словами Мартіна Єгера, Москва маскує свої наміри, але насправді вона прагне перевірити наші кордони.

Президент Росії Володимир Путін рішуче налаштований перевірити європейські кордони та може будь-якої миті перетворити конфлікт на “гарячу конфронтацію”.

Про це новий президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив законодавцям у Берліні, пише Bloomberg.

Він підкреслив, що дії Росії спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розкол суспільств та залякування громадськості.

“Гібридні засоби, які Росія використовує для досягнення цієї мети, зараз повсюдні. Частота цих окремих інцидентів являє собою новий рівень конфронтації ‒ конфронтацію, в якій Росія розглядає нас як супротивника та воюючу сторону”, ‒ сказав Єгер.

Він підкреслив, що Росія маскує свої наміри, але насправді вона прагне перевірити наші кордони.

“У кращому випадку в Європі панує крижаний мир, який будь-якої миті може перетворитися на гарячу конфронтацію тут і там. Ми повинні готуватися до подальшої ескалації”, ‒ додав головний розвідник ФРН.

Єгер попередив, що “наш супротивник не знає відпочинку чи перепочинку, і ми не можемо дозволити собі сидіти склавши руки та вважати, що можливий напад Росії не відбудеться щонайменше до 2029 року. Ми вже під вогнем сьогодні”.

Керівник BND заявив, що Росія не стримується, коли йдеться про відстоювання власних інтересів проти Європи. “Водночас, стриманість та поблажливість тлумачаться нашими опонентами, такими як Росія, як слабкість ‒ ми повинні зробити з цього правильні висновки. Ми повинні протистояти Ми повинні протистояти нашим опонентам, де це необхідно. Для цього ми будемо йти на більші ризики контрольованим та послідовним чином”, ‒ підкреслив він.

Єгер натякнув, що цей новий підхід також може викликати негативну реакцію в німецькій громадськості. “Окрім суспільного сприйняття, це вимагає підтримки та довіри політиків і законодавців. Разом ми повинні адаптувати Закон про BND до реалій нашої нової епохи”, — додав він.