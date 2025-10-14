У Дортмунді невідомі викрали з ботсаду найсмердючішу квітку у світі

Титан арум вважається рослиною з найбільшим суцвіттям у світі. Вона цвіте лише раз на кілька років і привертає тисячі відвідувачів завдяки своєму незвичному аромату.

У ботанічному саду Ромбергпарк у Дортмунді зникла одна з найрідкісніших і найвідоміших рослин — титан арум на ім’я «Давід», повідомляє Der Spiegel.

Невідомі викопали 20–30-кілограмову бульбу квітки просто з горщика, повідомила міська влада.

Титан арум (лат. Amorphophallus titanum) вважається рослиною з найбільшим суцвіттям у світі. Вона цвіте лише раз на кілька років і привертає тисячі відвідувачів завдяки своєму незвичному запаху — під час цвітіння квітка виділяє сильний аромат гниючого м’яса, щоб привабити комах-запилювачів, які шукають тушу, що розкладається, щоб відкласти яйця.

Ця рослина також відома як найсмердючіша квітка у світі. Її запах також описують як поєднання аромату тухлих яєць, падалі та тухлої риби.

Рослина походить з острова Суматра і належить до родини ароїдних. Під час попередніх цвітінь у 2018 і 2021 роках «Давіда» прийшли подивитися тисячі людей. Востаннє квітка утворила листок, який зів’яв наприкінці вересня — тоді бульбу засипали землею для періоду спокою.

«Коли садівники перевірили місце, виявилося, що бульба зникла», — повідомили у ботсаду. Там кажуть, що втрату сприйняли болісно: «Багато жителів Дортмунда чекали на наступне цвітіння. Ми сподіваємось, що злодії схаменуться і повернуть Давіда».

Матеріальну вартість рослини важко оцінити, але для ботанічного саду та міста це — велика втрата.