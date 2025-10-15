Зимова кампанія України
Трамп пригрозив перенести Олімпіаду-2028 з Лос-Анджелеса

Президент США Дональд Трамп
Фото: pbs.org

Президент США Дональд Трамп заявив, що може позбавити міста, якими керують його політичні опоненти, можливості проводити великі спортивні змагання наступних років - чемпіонат світу з футболу-2026 та Олімпійські ігри-2028.

Як пише The Guardian, республіканець поскаржився, що у Бостоні, Сіетлі та Сан-Франциско місцева влада належить "радикальним лівим божевільним, які не розуміють, що і для чого вони роблять". 

Якщо Трамп вбачатиме "безпекові проблеми", він ініціюватиме перенесення звідти матчів футбольного Мундіалю. За словами президента, йому буде достатньо просто подзвонити очільнику ФІФА Джанні Інфантіно, і той "все зробить, навіть якщо не буде від цього щасливий".

Так само погрози отримав і Лос-Анджелес, який стане столицею світового спорту під час Олімпіади 2028 року. Трамп стверджує, що стежитиме за тим, щоб місто було "належним чином підготовлене", а в іншому випадку хоче перенести Ігри в інше місце. Господар Білого дому також поскаржився на дії губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, якого вважають його головним політичним опонентом з боку демократів. 

Юридичних підстав позбавляти міста права проведення спортивних змагань Трамп, на думку експертів, не має.  
