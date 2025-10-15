Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ЦПД: Росія планує відновити радянські бази і розгорнути далекобійні системи в Арктиці

РФ тестує підводні платформи та проводить маневри поблизу Аляски.

ЦПД: Росія планує відновити радянські бази і розгорнути далекобійні системи в Арктиці
Фото: ЦПД

Росія активно нарощує мілітаризацію Арктики, плануючи відновлення радянських баз і розгортання далекобійних систем. Кремль уже тестує підводні платформи та проводить маневри поблизу Аляски.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації.

Арктичний напрямок Москва перетворює на інструмент гібридного впливу — від інформаційних кампаній про "стабілізуючу роль рф" до створення інфраструктури подвійного призначення вздовж Північного морського шляху, яка може використовуватись для розвідки та військової логістики. 

За фасадом "розвитку регіону" стоїть прагнення легітимізувати військову присутність та чинити тиск на безпеку США і союзників НАТО.

Паралельно Кремль намагається демонструвати "успішне освоєння Півночі": будує логістичні хаби в Дудинці, готує на грудень форум "Арктика: теперішнє та майбутнє" та звітує про сотні "резидентів" Арктичної зони. 

За оцінками експертів, це елемент стратегії створення "арктичного коридору тиску" — спроби змусити Вашингтон розпорошити ресурси між Північчю та Індо-Тихоокеанським регіоном.

Водночас реальні можливості рф далекі від заявлених. Чиновники Мінтрансу визнають зриви строків будівництва флоту для Північного морського шляху, відтермінування обмежень на перевезення "лише російськими судами", хронічний дефіцит танкерів і криголамів, а також залежність від імпортних технологій, заблокованих санкціями.

Такі провали підривають заяви Москви про статус "лідера в Арктиці" й демонструють розрив між агресивною риторикою Кремля та його реальними спроможностями.
﻿
