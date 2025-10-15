ЦПД: Росія планує відновити радянські бази і розгорнути далекобійні системи в Арктиці

Росія активно нарощує мілітаризацію Арктики, плануючи відновлення радянських баз і розгортання далекобійних систем. Кремль уже тестує підводні платформи та проводить маневри поблизу Аляски.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації.

Арктичний напрямок Москва перетворює на інструмент гібридного впливу — від інформаційних кампаній про "стабілізуючу роль рф" до створення інфраструктури подвійного призначення вздовж Північного морського шляху, яка може використовуватись для розвідки та військової логістики.

За фасадом "розвитку регіону" стоїть прагнення легітимізувати військову присутність та чинити тиск на безпеку США і союзників НАТО.

Паралельно Кремль намагається демонструвати "успішне освоєння Півночі": будує логістичні хаби в Дудинці, готує на грудень форум "Арктика: теперішнє та майбутнє" та звітує про сотні "резидентів" Арктичної зони.

За оцінками експертів, це елемент стратегії створення "арктичного коридору тиску" — спроби змусити Вашингтон розпорошити ресурси між Північчю та Індо-Тихоокеанським регіоном.

Водночас реальні можливості рф далекі від заявлених. Чиновники Мінтрансу визнають зриви строків будівництва флоту для Північного морського шляху, відтермінування обмежень на перевезення "лише російськими судами", хронічний дефіцит танкерів і криголамів, а також залежність від імпортних технологій, заблокованих санкціями.

Такі провали підривають заяви Москви про статус "лідера в Арктиці" й демонструють розрив між агресивною риторикою Кремля та його реальними спроможностями.