Посольство в Ірландії підтвердило інформацію про вбивство 17-річного українця в Дубліні

Також було поранено ще двох людей.

Посольство України в Ірландії підтвердило загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення через завдання ножових поранень.

Про це повідомила пресслужба посольства.

Дипломати запевнили, що підтримують тісний контакт із поліцією Ірландії, яка розслідує обставини трагедії, також перебувають на зв’язку з родиною загиблого.

Родині загиблого надають необхідну підтримку та займаються підготовкою до репатріації тіла до України.

Раніше The Irish Times повідомило, що в Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України. Видання повідомило, що це сталося 15 жовтня в житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Поліція та служби екстреної допомоги прибули на виклик, однак, поранений, попри зусилля медиків, помер на місці.

