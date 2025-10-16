Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ГоловнаСвіт

Посольство в Ірландії підтвердило інформацію про вбивство 17-річного українця в Дубліні

Також було поранено ще двох людей. 

Посольство в Ірландії підтвердило інформацію про вбивство 17-річного українця в Дубліні
Ілюстративне фото
Фото: Ufa1

Посольство України в Ірландії підтвердило загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення через завдання ножових поранень.

Про це повідомила пресслужба посольства.

Дипломати запевнили, що підтримують тісний контакт із поліцією Ірландії, яка розслідує обставини трагедії, також перебувають на зв’язку з родиною загиблого.

Родині загиблого надають необхідну підтримку та займаються підготовкою до репатріації тіла до України.

Раніше The Irish Times повідомило, що в Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України. Видання повідомило, що це сталося 15 жовтня в житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Поліція та служби екстреної допомоги прибули на виклик, однак, поранений, попри зусилля медиків, помер на місці.

Також повідомлялося, що було поранено ще двох людей. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies