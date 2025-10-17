Китай звільнив двох військових високопосадовців у межах “чисток” Сі

Хе Вейдуна ‒ одного з двох заступників голови Центральної військової комісії, визнали винним у порушенні дисципліни та невказаних законів.

Китай виключив двох найвищих військових чиновників країни з Комуністичної партії, пише Bloomberg.

Видання підкреслює, що президент КНР Сі Цзіньпін розширює свою антикорупційну кампанію.

Згідно з заявою Міністерства оборони, Хе Вейдуна ‒ одного з двох заступників голови Центральної військової комісії, яку очолює сам Сі, визнали винним у порушенні дисципліни та невказаних законів.

Він був серед дев'яти високопосадовців, які стали жертвами “чисток”, імена яких оприлюднили сьогодні. У цьому списку є колишній політичний комісар Мяо Хуа.

Заява пролунала за кілька днів до четвертого пленуму ЦК КПК у Пекіні, де керівництво партії обговорить економічний план та кадрові перестановки.

Високопосадовців звинуватили у серйозних порушеннях партійної дисципліни та тяжких службових проступках, “пов'язаних з надзвичайно великими сумами грошей”.

“Характер їхніх правопорушень надзвичайно серйозний, а наслідки мають серйозні наслідки”, ‒ додали у китайському міноборони.

Вейдун став першим чинним заступником Центральної військової комісії, усунутим уперше за понад 30 років ‒ відтоді, як у червні 1989 року з посади за підтримку продемократичних студентських протестувальників усунули Чжао Цзияна.