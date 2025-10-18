Розвідка: Кремль почав вербувати "одноразових" агентів РФ у Європі

Спецслужби Європи з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ислали близько 700 російських розвідників.

Європейські спецслужби викрили та вислали близько 700 російських розвідників, які діяли під прикриттям дипломатичних місій. Кремль перейшов на "одноразових агентів" серед цивільних.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Наймасштабніші видворення відбулися в Болгарії – статус persona non grata отримали 82 представники російських дипустанов.

У Німеччині вислали 65 осіб, у Польщі – 58, Румунії – 52, Словаччині – 39, а в Нідерландах і Словенії – по 34.

Після втрати розгалуженої шпигунської мережі під дипломатичним прикриттям російські спецслужби почали активно вербувати так званих "одноразових агентів" серед цивільних мешканців Європи.

За даними розвідки, зафіксовано 47 випадків звинувачень у шпигунстві на користь Москви в Польщі, 20 – в Естонії, 19 – у Латвії, 12 – у Німеччині та 10 – у Великій Британії. Загалом підозрюваними в роботі на росію стали 130 осіб у 12 європейських країнах.

Вербування відбувається через інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи. Таких осіб використовують один раз — для збору інформації чи виконання конкретних завдань. Це частина гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив безпеки європейських держав.

Служба зовнішньої розвідки України закликала громадян України та іноземців до пильності, аби не стати інструментом російської агресії.