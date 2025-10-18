Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

Розвідка: Кремль почав вербувати "одноразових" агентів РФ у Європі

Спецслужби Європи з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ислали близько 700 російських розвідників.

Розвідка: Кремль почав вербувати "одноразових" агентів РФ у Європі
Фото: EPA/UPG

Європейські спецслужби викрили та вислали близько 700 російських розвідників, які діяли під прикриттям дипломатичних місій. Кремль перейшов на "одноразових агентів" серед цивільних.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Наймасштабніші видворення відбулися в Болгарії – статус persona non grata отримали 82 представники російських дипустанов. 

У Німеччині вислали 65 осіб, у Польщі – 58, Румунії – 52, Словаччині – 39, а в Нідерландах і Словенії – по 34.

Після втрати розгалуженої шпигунської мережі під дипломатичним прикриттям російські спецслужби почали активно вербувати так званих "одноразових агентів" серед цивільних мешканців Європи.

За даними розвідки, зафіксовано 47 випадків звинувачень у шпигунстві на користь Москви в Польщі, 20 – в Естонії, 19 – у Латвії, 12 – у Німеччині та 10 – у Великій Британії. Загалом підозрюваними в роботі на росію стали 130 осіб у 12 європейських країнах.

Вербування відбувається через інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи. Таких осіб використовують один раз — для збору інформації чи виконання конкретних завдань. Це частина гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив безпеки європейських держав.

Служба зовнішньої розвідки України закликала громадян України та іноземців до пильності, аби не стати інструментом російської агресії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies