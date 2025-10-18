Молдова спільно з Румунією проведе військові навчання з 20 по 31 жовтня

Співпраця між військовими двох країн у цьому форматі триває з 2009 року.

У Молдові з 20 по 31 жовтня пройдуть спільні військові навчання молдовських і румунських військових Joint Combined Exchange Training-2025 (JCET), передає NewsMaker.

Навчання є частиною Плану підготовки Національної армії на 2025 рік, а співпраця між військовими двох країн у цьому форматі триває з 2009 року.

Військові проводитимуть тренування в навчальних центрах Національної армії. Вони виконають стрільби з різних видів стрілецької зброї, проведуть заняття на витривалість та розвиток командних навичок, а також тренування з військово-медичної підготовки.

Офіцери, сержанти і солдати також здійснять стрибки з парашутом з використанням систем MC-6/T11R, Safire та Sigma.

Міноборони попередило про переміщення військової техніки дорогами Молдови.