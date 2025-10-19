Зеленський доручив дипломатам провести засідання "Коаліції охочих"

Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам підготувати зустріч "Коаліції охочих" на найближчий час.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Доручив нашим дипломатам – і вже про це говорив із багатьма лідерами – готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде", - сказав Зеленський.

Орієнтовну дату проведення зустрічі він не анонсував.

Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з основними представниками "Коаліції охочих", зокрема - з лідерами Фінляндії, Норвегії, Великої Британії, Італії.

"Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками коаліції Охочих. Також з Урсулою фон дер Ляйен, Александр Стубб президент Фінляндії також приймав участь, і прем’єр-міністр Норвегії, і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І також я хотів би подякувати прем’єр-міністру Італії, вона також була, а також генеральний секретар НАТО долучився до розмови, і прем’єр-міністр Польщі", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Він зазначив, що обговорив із своїми європейськими колегами питання гарантій безпеки, ППО, а також програму PURL.

Що таке коаліція охочих?