Зеленський доручив дипломатам провести засідання "Коаліції охочих"

Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам підготувати зустріч "Коаліції охочих" на найближчий час.
Про це він заявив у відеозверненні.
"Доручив нашим дипломатам – і вже про це говорив із багатьма лідерами – готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде", - сказав Зеленський.
Орієнтовну дату проведення зустрічі він не анонсував.
Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з основними представниками "Коаліції охочих", зокрема - з лідерами Фінляндії, Норвегії, Великої Британії, Італії.
"Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками коаліції Охочих. Також з Урсулою фон дер Ляйен, Александр Стубб президент Фінляндії також приймав участь, і прем’єр-міністр Норвегії, і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І також я хотів би подякувати прем’єр-міністру Італії, вона також була, а також генеральний секретар НАТО долучився до розмови, і прем’єр-міністр Польщі", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Він зазначив, що обговорив із своїми європейськими колегами питання гарантій безпеки, ППО, а також програму PURL.
Що таке коаліція охочих?
- На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни. Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки.
- Наразі "Коаліція охочих" об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.