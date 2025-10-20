У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаСвіт

Зеленський і Макрон домовилися зустрітися найближчим часом

Український президент вважає ключем до завершення війни тиск на того, хто її розпочав.

Зеленський і Макрон домовилися зустрітися найближчим часом
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери країни домовилися про зустріч найближчим часом. 

Зеленський повідомив, що саме зараз настав слушний момент для того, аби підштовхувати до закінчення війни. На його думку, тиск на агресора є ключем.

"Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки. Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами. Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", – розповів він. 

На зустрічі з журналістами 19 жовтня президент Зеленський анонсував контакти з європейськими лідерами. Він не уточнював, зустрічі з ким конкретно він готує.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies