Зеленський і Макрон домовилися зустрітися найближчим часом

Український президент вважає ключем до завершення війни тиск на того, хто її розпочав.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери країни домовилися про зустріч найближчим часом.

Зеленський повідомив, що саме зараз настав слушний момент для того, аби підштовхувати до закінчення війни. На його думку, тиск на агресора є ключем.

"Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки. Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами. Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", – розповів він.

На зустрічі з журналістами 19 жовтня президент Зеленський анонсував контакти з європейськими лідерами. Він не уточнював, зустрічі з ким конкретно він готує.