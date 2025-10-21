Трамп: “багато хто заплатить велику ціну” за провал переговорів щодо України

Про які наслідки йдеться, Трамп не уточнив.

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливий провал переговорів щодо мирної угоди між Росією та Україною, передає “Радіо Свобода”.

“Ми намагаємося досягти угоди. Якщо її буде досягнуто – це чудово. Якщо ні, багато хто заплатить велику ціну, – сказав Трамп.

Коли Трампа спитали, чому США не домагаються воєнної перемоги України, президент Сполучених Штатів зазначив: “Все складніше, ніж ви викладаєте”.

Раніше президент США Дональд Трамп заперечив, що був упевнений у перемозі України, але визнав, що перемога залишається реальною.

Financial Times писали, що під час зустрічі у Білому домі президент США Дональд Трамп закликав українського колегу Володимира Зеленського прийняти умови Росії для завершення війни.

За словами співрозмовників видання, зустріч неодноразово переходила на крики, а Трамп "постійно лаявся" й ігнорував карти фронту, які українська делегація принесла для пояснення ситуації.