Румунська розвідка запобігла диверсії на користь РФ у приміщенні NOVA POST

У SRI зазначили, що двоє українців, діючи за погодженням із російськими спецслужбами, заклали дистанційно керовані вибухові пристрої у приміщенні компанії у Бухаресті.

Румунська розвідувальна служба (SRI) повідомила про запобігання спробі диверсії на території Румунії. Зазначається, що двоє українців, діючи за погодженням із російськими спецслужбами, заклали дистанційно керовані вибухові пристрої у приміщенні компанії NOVA POST у Бухаресті (дочірня компанія “Нової пошти”).

Про це інформує новинний портал Știri pe surse.

Nova Post ‒ це кур'єрська компанія, яка надає послуги з міжнародних перевезень, зокрема в Україну та Молдову. Метою диверсійної операції був підпал офісу компанії на бульварі Унірій, 47A.

У період з 14 по 15 жовтня SRI ідентифікувала та вела спостереження за двома громадянами України, які:

проїхали на територію країни з Польщі до Бухареста;

доставили до приміщення NOVA POST у Бухаресті дві посилки, що містять саморобні запальні пристрої з дистанційним підривом, заховані в навушниках та автомобільних деталях, а також компоненти для GPS-відстеження.

Швидке втручання спецпідрозділів дозволило виявити та знешкодити вибухові пристрої, запобігши їх активації.

Зазначено, що зловмисники використовували запальні речовини ‒ терміт та нітрат барій, а також застосовували елементи захисту, типові для спецслужб. Правоохоронці проводять розслідування.