Румунська розвідка запобігла диверсії на користь РФ у приміщенні NOVA POST

Румунська розвідувальна служба (SRI) повідомила про запобігання спробі диверсії на території Румунії. Зазначається, що двоє українців, діючи за погодженням із російськими спецслужбами, заклали дистанційно керовані вибухові пристрої у приміщенні компанії NOVA POST у Бухаресті (дочірня компанія “Нової пошти”).
Про це інформує новинний портал Știri pe surse.
Nova Post ‒ це кур'єрська компанія, яка надає послуги з міжнародних перевезень, зокрема в Україну та Молдову. Метою диверсійної операції був підпал офісу компанії на бульварі Унірій, 47A.
У період з 14 по 15 жовтня SRI ідентифікувала та вела спостереження за двома громадянами України, які:
- проїхали на територію країни з Польщі до Бухареста;
- доставили до приміщення NOVA POST у Бухаресті дві посилки, що містять саморобні запальні пристрої з дистанційним підривом, заховані в навушниках та автомобільних деталях, а також компоненти для GPS-відстеження.
Швидке втручання спецпідрозділів дозволило виявити та знешкодити вибухові пристрої, запобігши їх активації.
Зазначено, що зловмисники використовували запальні речовини ‒ терміт та нітрат барій, а також застосовували елементи захисту, типові для спецслужб. Правоохоронці проводять розслідування.
- Раніше стало відомо, що Польща та Румунія затримали вісім осіб, підозрюваних у плануванні диверсії на користь Росії. За інформацією правоохоронців, троє з них були причетні до спроби відправити посилки з вибухівкою — цього разу в Україну.
- Речник координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський повідомив, що одного з них, 21-річного українця, затримали поблизу Варшави. Його колег, які прямували до Румунії, затримали румунські спецслужби в Бухаресті.
- Національна прокуратура Польщі заявила, що посилки перехопили у Румунії до того, як вони завдали шкоди. Прокурори заявили, що вантажі мали спонтанно спалахнути або вибухнути під час транспортування, а метою запланованих дій було залякування населення та дестабілізація країн Європейського Союзу, які підтримують Україну.