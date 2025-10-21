З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

Румунська розвідка запобігла диверсії на користь РФ у приміщенні NOVA POST

У SRI зазначили, що двоє українців, діючи за погодженням із російськими спецслужбами, заклали дистанційно керовані вибухові пристрої у приміщенні компанії у Бухаресті.

Румунська розвідка запобігла диверсії на користь РФ у приміщенні NOVA POST
Фото: EPA/UPG

Румунська розвідувальна служба (SRI) повідомила про запобігання спробі диверсії на території Румунії. Зазначається, що двоє українців, діючи за погодженням із російськими спецслужбами, заклали дистанційно керовані вибухові пристрої у приміщенні компанії NOVA POST у Бухаресті (дочірня компанія “Нової пошти”).

Про це інформує новинний портал Știri pe surse.

Nova Post ‒ це кур'єрська компанія, яка надає послуги з міжнародних перевезень, зокрема в Україну та Молдову. Метою диверсійної операції був підпал офісу компанії на бульварі Унірій, 47A.

У період з 14 по 15 жовтня SRI ідентифікувала та вела спостереження за двома громадянами України, які:

  • проїхали на територію країни з Польщі до Бухареста;
  • доставили до приміщення NOVA POST у Бухаресті дві посилки, що містять саморобні запальні пристрої з дистанційним підривом, заховані в навушниках та автомобільних деталях, а також компоненти для GPS-відстеження.

Швидке втручання спецпідрозділів дозволило виявити та знешкодити вибухові пристрої, запобігши їх активації.

Зазначено, що зловмисники використовували запальні речовини ‒ терміт та нітрат барій, а також застосовували елементи захисту, типові для спецслужб. Правоохоронці проводять розслідування.

  • Раніше стало відомо, що Польща та Румунія затримали вісім осіб, підозрюваних у плануванні диверсії на користь Росії. За інформацією правоохоронців, троє з них були причетні до спроби відправити посилки з вибухівкою — цього разу в Україну.
  • Речник координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський повідомив, що одного з них, 21-річного українця, затримали поблизу Варшави. Його колег, які прямували до Румунії, затримали румунські спецслужби в Бухаресті.
  • Національна прокуратура Польщі заявила, що посилки перехопили у Румунії до того, як вони завдали шкоди. Прокурори заявили, що вантажі мали спонтанно спалахнути або вибухнути під час транспортування, а метою запланованих дій було залякування населення та дестабілізація країн Європейського Союзу, які підтримують Україну.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies