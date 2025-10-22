Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

Північна Корея випробувала ракети малої дальності перед візитом Трампа до Сеула

Ракети пролетіли близько 350 кілометрів і, ймовірно, впали у води на схід від Корейського півострова. 

Північна Корея випробувала ракети малої дальності перед візитом Трампа до Сеула
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вранці Північна Корея запустила ракети малої дальності. Про це повідомляють Bloomberg та Yonhap News з посиланням на джерела.

Снаряди запустили в північно-східному напрямку сьогодні вранці. Ракети пролетіли близько 350 кілометрів і, ймовірно, впали у води на схід від Корейського півострова. 

Водночас урядовець Південної Кореї заявив, що ракети не приводнилися у водах біля східного узбережжя. Вважається, що снаряди вразили внутрішні території Північної Кореї.

Зазначимо, наступного тижня президент США Дональд Трамп та інші світові лідери зберуться в Південній Кореї на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC).

“Запуски ракет підкреслюють постійну загрозу, яку Північна Корея становить для регіональної безпеки, і, схоже, спрямовані на те, щоб привернути увагу світових лідерів, зокрема Трампа”, ‒ зазначає Bloomberg.

Американський президент має відвідати Сеул, зокрема, для торговельних переговорів з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Додамо, президент США озвучив ідею зустрічі з Кім Чен Ином цього року, наголошуючи на їхніх “дуже добрих стосунах”. У вересні Кім заявив про відкритість для повторної зустрічі з Трампом, якщо США відмовляться від своїх вимог щодо денуклеаризації.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies