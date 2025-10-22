Північна Корея випробувала ракети малої дальності перед візитом Трампа до Сеула

Ракети пролетіли близько 350 кілометрів і, ймовірно, впали у води на схід від Корейського півострова.

Сьогодні вранці Північна Корея запустила ракети малої дальності. Про це повідомляють Bloomberg та Yonhap News з посиланням на джерела.

Снаряди запустили в північно-східному напрямку сьогодні вранці. Ракети пролетіли близько 350 кілометрів і, ймовірно, впали у води на схід від Корейського півострова.

Водночас урядовець Південної Кореї заявив, що ракети не приводнилися у водах біля східного узбережжя. Вважається, що снаряди вразили внутрішні території Північної Кореї.

Зазначимо, наступного тижня президент США Дональд Трамп та інші світові лідери зберуться в Південній Кореї на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC).

“Запуски ракет підкреслюють постійну загрозу, яку Північна Корея становить для регіональної безпеки, і, схоже, спрямовані на те, щоб привернути увагу світових лідерів, зокрема Трампа”, ‒ зазначає Bloomberg.

Американський президент має відвідати Сеул, зокрема, для торговельних переговорів з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Додамо, президент США озвучив ідею зустрічі з Кім Чен Ином цього року, наголошуючи на їхніх “дуже добрих стосунах”. У вересні Кім заявив про відкритість для повторної зустрічі з Трампом, якщо США відмовляться від своїх вимог щодо денуклеаризації.